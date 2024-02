Pierre Atépa Goudiaby précise :«Il n’y a jamais eu un coup de fil entre Ousmane Sonko et le Président Macky» Dans la soirée, l’émission « Tribune Présidentielle » a reçu Pierre Atepa Goudiaby. Une émission animée par la « talentueuse » Néné Aïcha Bâ durant laquelle, l’entrepreneur a fait des révélations sur les pourparlers qu’il a initiés entre l’opposant Ousmane Sonko et le Président Macky Sall.

Le « médiateur » en a profité pour déclarer qu’il n’y a jamais eu un coup de fil entre l’opposant et le Président de la République.



« C’est faux de dire que Sonko et Macky se sont parlé à travers le téléphone », a-t-il dit. Selon Pierre Goudiaby Atépa, « c’est un émissaire du Chef de l’État qui est venu le voir, pour rencontrer le Président Macky Sall dans sa maison à Mermoz »? À l’en croire, la personne en question lui a demandé s’il peut faire la médiation entre Macky et Sonko.



C’est ainsi, dit-il, qu’il lui répondit : « pour apaiser la situation, il faut remettre le signal de Walf ». Continuant son argumentaire, Pierre Atépa Goudiaby ajoute : « J’ai appelé Cheikh Niass pour organiser la rencontre . »



L’homme d’affaires a révélé qu’il est allé rendre visite à l’opposant, pour lui exposer la situation du pays et le désir du chef de l’État. Selon Atépa Goudiaby, Ousmane Sonko lui a exprimé sa volonté de voir les détenus libérés. Le maire de la ville de Ziguinchor a également exprimé sa préoccupation, quant à la situation du candidat Bassirou Diomaye Faye en prison



