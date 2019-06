Pierre Goudiaby Atépa : « je ne suis en rien mêlé à l’affaire Petro Tim » Cité, notamment par Madiambal Diagne comme la personne qui a présenté Aliou Sall à Frank Timis, Pierre Goudiaby Atépa, a tenu à réagir.

« Effectivement j’ai présenté Aliou Sall à Frank Timis, mais c’était juste dans le but d’offrir une opportunité d’affaires au Sénégal. Et je crois même qu’on doit me remercier pour cela », a déclaré l’architecte à la RFM depuis Paris.

Et Pierre Goudiaby de poursuivre, « Je ne suis en rien mêlé ou concerné par ces histoires de malversations dont on parle concernant Petro Tim. Et je n’ai pas dit que Aliou Sall ou Frank Timis est responsable de quelque malversation que ce soit ».



