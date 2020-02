Pikine: 324 cas de violences sur les enfants, dont 15 agressions sexuelles entre janvier et octobre 2019 Selon un rapport de l’Ong ‘’Unies vers’elle’’, 324 cas de violences sur les enfants ont été enregistrés à Pikine, entre le 1er janvier et octobre 2019, dont 15 cas de violences sexuelles, 23 entre grossesse et mariage forcé, 93 fugues dues à des maltraitances, 164 égarés dus à des négligences, 11 dénis de ressources, 24 enfants venus de leurs mères, 15 enfants nés après l’assistance de la maison d’accueil.

