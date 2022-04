Pikine: Deux présumés dealers arrêtés

La Police de Pikine a procédé dans la nuit du mardi au mercredi 6 avril 2022, vers 4 heures du matin, à l’interpellation de deux individus que sont Mb. Diagne, commerçant de son état et I. Diop, étudiant, pour trafic de chanvre indien d’une quantité de 1,5 kg.



Selon "L'As", les présumés trafiquants avaient établi leur quartier général entre Pikine rue 10 et les alentours de l’école élémentaire publique 09 de Pikine. Ils y avaient même installé un lieu de fumoir pour mettre à l’aise leurs clients. Mais les hommes du commissaire Mame Arona Bâ qui, de jour comme de nuit, veillent à la sécurité des Pikinois, ont été mis au parfum de ces activités illicites de la bande. Ils ont effectué une descente inopinée sur les lieux.



Ce qui a permis l’arrestation des deux mis en cause qui étaient en train tranquillement de griller leurs joints de chanvre indien. Une perquisition chez Diagne, réputé pour être un dealer notoire, a permis aux éléments de la brigade de recherches de découvrir un sachet contenant du chanvre indien conditionné dans un paquet, d’un poids de 1 kilogramme 500 grammes. Interrogé sur la provenance du produit, M. Diagne a fait savoir que c’est un individu malintentionné dont il ignore l’identité, qui lui a confié le sachet. Des allégations qui n’ont pas du tout convaincu les limiers, qui vont le placer en garde-à-vue. Ils ont été déférés au parquet pour détention et trafic de chanvre indien.