Pikine Guinaaw Rails: La femme sauvagement tuée, identifiée

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

L’identité de la dame retrouvée morte à Pikine Guinaaw rails vient d’être dévoilée. Elle se nomme Ndioba Seck et vient du quartier Matar Niang de Thiaroye Guedj, renseigne la Rfm.

«Je me rendais à Dakar quand on m’a informé qu’une personne a été retrouvée morte près de la mosquée. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé beaucoup de monde sur place », avait déclaré l’imam de la mosquée « arrêt Sips », Oustaz Mbaye Diouf.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos