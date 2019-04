Pikine Guinaw Rails : 2 personnes arrêtées avec 42 faux billets de 100 euros Deux personnes de nationalité étrangère ont été appréhendées par des éléments de la police de Guinaw Rail, de retour d’une opération de sécurisation, dans la nuit du 15 au 16 juin dernier. Les limiers ont trouvé sur eux 42 faux billets de 100 euros, après une fouille minutieuse. Ils ont été placés en garde-à-vue et poursuivis pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, rapporte "Kritik".

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 18:55



