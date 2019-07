Pikine Guinaw Rails Nord: l’effondrement d’une dalle tue un père de famille A Pikine Guinaw Rails Nord, un père de famille d’une soixantaine d'années, locataire, est décédé suite à l'effondrement de la dalle de sa chambre à coucher, hier nuit, vers 21 h, selon Africa 7. Un enfant de six (ans), du nom d’Ahmet Fall, est également blessé dans l’accident et évacué à l’hôpital de Thiaroye, mais sa vie ne serait pas en danger. Le corps de la victime a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos