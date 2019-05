Pikine Icotaf : Le Pitbull qui a déchiqueté le talibé, abattu avec quatre autres chiens

Du nouveau dans l’affaire du talibé mordu par un chien de race « Pitbull » à Pikine Icotaf. L’animal a été abattu hier dans la soirée, avec quatre autres chiens : un Pitbull, un bébé Pitbull, un Rotweiller et un berger allemand. Tous les cinq appartiennent à la même personne. Leur mise à mort a été décidée par le sous-préfet de Dagoudane, en rapport avec le service vétérinaire, sous la supervision de police, renseigne « L’Observateur ».



Le journal « Les Echos » souligne qu’ils ont été tués par injection létale par une équipe du service d’hygiène.



Le propriétaire des animaux été déféré au parquet, pour coup et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité non encore déterminée.



La victime, Boubacar Baldé, est toujours en soins intensifs alors que son marabout n'a pas jugé utile de porter plainte au motif que ce qui est arrivé, relève tout vsimplement de la volonté divine.











Leral

