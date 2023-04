Pikine: L'Onas renforce les capacités des journalistes et techniciens des médias

A Pikine, un atelier de renforcement des capacités pour les journalistes et techniciens des médias, a été organisé ce matin, à l'Arène nationale par l'Office national de l'Assainissement.



Cet atelier, dont le thème est "La terminologie adaptée au traitement de l'information sur l'assainissement et le cadre juridique du secteur de l'assainissement", vise à fournir des outils aux journalistes, pour mieux comprendre les outils et concepts, liés à l'assainissement, ainsi qu'à sensibiliser la population aux dangers de l'insalubrité.



