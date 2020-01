Pikine: Le siège du parti de Thierno Alassane Sall vandalisé, une plainte déposée Le siège départemental de Pikine du parti la République des valeurs (Rv, opposition) de Thierno Alassane Sall a reçu la visite d’individus non encore identifiés, dimanche dernier, qui ont défoncé les portes de la permanence et emporté des photocopie de cartes d’identité, selon L’AS. Les militants de cette formation politique soupçonnent des dessous politiques avec l’approche des élections locales et la candidature déclarée de Lamine Guèye à la mairie de Pikine Nord. Une plainte a été déposée au commissariat de Pikine, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos