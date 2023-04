Pikine Nord : Les équipes de l’Onas à pied d’œuvre pour une remise en service de la conduite d’arrivée, affaissée près de la station

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) informe les populations de Pikine Nord, près du cimetière que ses équipes sont à pied d’œuvre pour une remise en service de la conduite d’arrivée qui s’est affaissée près de la station.



Cet affaissement a occasionné les nuisances et les désagréments constatés dans les maisons, situées dans le voisinage de l’ouvrage et, au niveau des ruelles du quartier.



L’ONAS rassure les riverains que ses équipes travaillent de manière soutenue afin de réparer la conduite. En attendant un retour à la normale, dans les plus brefs délais, l’ONAS en appelle à la compréhension des habitants de Pikine Nord. Notamment, ceux des quartiers environnants et des usagers de la route.