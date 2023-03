Pikine : Plus de 100 patients consultés gratuitement

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Cent trente-trois personnes ont bénéficié, samedi, à Pikine, de consultations médicales grâce au Centre de coaching et d’incubation feu Fatoumata Matar Ndiaye et ses partenaires.



‘’Nous avons consulté 133 patients âgés de 45 à 60 ans, mais aussi des nourrissons. Certains patients souffrent de maladies chroniques, comme le diabète, l’hypertension artérielle’’, a indiqué Bassirou Mbaye, un des médecins qui ont piloté la tenue de la journée de consultation.



A l’occasion de cette journée, un panel a été organisée sur l’entreprenariat féminin dans le cadre de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier.



‘’Nous avons profité de ces consultations pour prodiguer des conseils à nos patients [dans le but de les amener à] adopter une hygiène alimentaires, pour notamment ceux qui souffrent d’hypertension artérielle’’, a expliqué Bassirou Mbaye.

Avec Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook