Pikine Rue 10: Un bâtiment s’écroule et tue le maçon Ousseynou Camara

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 13:58





Un bâtiment en état de délabrement s’est effondré ce jeudi au quartier Rue 10 de Pikine, tuant un maçon. Ousseynou Camara, 43 ans et ses collègues faisaient les travaux de démolition, lorsque l’édifice s’est écroué sur lui, selon la RFM, qui signale que le propriétaire du bâtiment et les témoins (maçons) sont présentement entendus au Commissariat de police de Pikine.

