Pikine Texaco: Un bébé de 07 mois, dans un sac, jeté dans un camion d'ordures par sa... En l'espace de 24 heures, au moins trois enfants dans des endroits différents ont été recensés. Si les deux ont été retrouvés sans vie, le troisième, à Pikine Texaco a été plus chanceux, retrouvé dans l'une des bennes à ordures qui se trouvent au niveau des camions "Kerigne".

En effet, de sexe féminin, la fillette âgée à peine de sept mois a suscité l'émoi avant l'indignation qui a gagné les populations.



Découverte par une personne qui déposait ses ordures, la fillette n'est pas loin de son domicile familial. Si les regards étaient tournés vers sa tante, Libération affirme que la coupable serait sa...maman. Qui ne jouirait pas de toutes ses facultés.



A en croire le journal, elle avait fait pareil avec son premier enfant qui a été récupéré par sa famille. La vidéo qui est devenue virale a permis cependant d'identifier l'enfant qui était visiblement traumatisée, étant restée longtemps dans le sac.

