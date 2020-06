Pikine: Un maçon chute mortellement d’un 3e étage

Mass Touré, maçon de son état et âgé de 35 ans, a fait une chute mortelle du troisième étage d’un immeuble en construction, informe "L’As". Les faits se sont produits, hier, dans l’après-midi, à Pikine Tally Bou Mag.



Alertés, les secours se sont déployés sur les lieux. Après le constat, le commissariat de Pikine a fait une réquisition pour l’évacuation de la dépouille à l’hôpital Aristide le Dantec, pour les besoins de l’autopsie et a ouvert une enquête.





