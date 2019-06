Pikine : Un toit s'effondre et tue une fillette de six ans et...

Les habitants de Pikine Wakhinane se sont réveillés, ce dimanche, avec une triste nouvelle. La dalle en béton d’une maison à étage s'est effondrée sur les occupants du Rez-de-chaussée (voir photos).



Bilan : un mort et trois blessés dans la famille d’Amadou Diallo, 55 ans.



Ce dernier, le père de famille, est blessé à l'épaule droite. Son fils Moustapha (2 ans) souffre au niveau la cheville et sa fille Fatoumata est gravement touchée à la tête.



Moins chanceuse, Aïssatou, la fillette de six ans d’Amadou Diallo, est décédée dans l’accident.



Sa dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital de Grand-Yoff tandis que les autres victimes reçoivent des soins dans la même structure sanitaire.



Les pompiers sont intervenus à 7 heures 25 minutes, nos sources. Qui renseignent qu’une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’effondrement de la dalle.





