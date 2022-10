Pikine en colère : Un mauvais état de la route déploré à Pikine Guinaw rails, un dépôt de gaz crée la tension à Pikine-Est

De son coté, Pikine-Est est assise sur une bombe foncière qui peut exploser à tout moment. Car la tension monte entre les autorités étatiques et les populations hostiles à l’implantation d’un dépôt de gaz à l’ancien cinéma Awa situé sur la route de Icotaf, à quelques mètres de la mairie et d’un poste de santé, mais aussi d’une école élémentaire publique.



Ce qui constitue un réel problème de sécurité publique que les populations dénoncent et se disent prêtes à engager la lutte contre la société Star Energy. Toutefois, les autorités municipales surprises par ce projet, ont saisi le ministre de l’Environnement pour attirer son attention sur les risques de ce dépôt de gaz situé à proximité des habitations.









L’As