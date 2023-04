Pikine sous haute tension : Guerre entre responsables libérales de Pikine nord, crise de l’Apr –Pikine

D’après « L’As », rien ne va plus entre les responsables libérales dans la commune de Pikine-nord. En effet, la guerre fait rage entre Fatou Wade et Awa Diop pour le contrôle de la commune. Elles se livrent à une bataille sans merci pour occuper le poste de présidente de la section.



Pourtant, Awa Diop a été élue présidente de la section lors d’une rencontre présidée par le commissaire politique du Pds, Bouba Dème. Mais, son élection est contestée par Fatou Wade qui parle d’un deal qui a foiré avec les incidents enregistrés lors de la rencontre.



A l’en croire, lors de l’assemblée générale de section communale, le commissaire politique est passé par la fenêtre pour échapper à la furie de militants qui ont déploré son mode d’élection. C’est pourquoi devant cette situation, des militants réclament l’arbitrage de la direction du PDS.



Et Selon toujours nos confrères, lLes querelles de leadership refont surface à l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Pikine. A Dalifort, les partisans du maire Mamadou Mbengue dit Baye Diop sont à couteaux tirés avec les proches de l’ancienne députée Awa Niang.



Les deux tendances ont étalé leurs divergences lors de la visite du directeur des Domaines, Mamadou Guèye non moins maire de Djeedah Thiaroye Kaw qui était venu offrir des kits aux militants de l’Apr de la localité.



Ainsi, des proches du maire Mamadou Mbengue ont fustigé la non-implication de leur responsable, contrairement à la coordonnatrice communale Awa Niang.