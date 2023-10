Pikine : un célèbre communicateur traditionnel arrêté pour pédophilie

M. Mb, un célèbre communicateur traditionnel, a été arrêté par la police. Il est accusé d’actes contre nature et viol présumé sur un garçon nommé M. D., âgé de 13 ans.



Selon les informations de Les Echos, reprises par nos confrères de Rewmi, dans les locaux du complexe culturel Léopold Sédar Senghor, la nuit de lundi dernier, la victime aurait été interpellée par son bourreau présumé, lui demandant d’aller lui acheter de la boisson à la boutique du coin, relate le journal.



Celui-ci ajoute : « au retour du garçon, le vieil homme s’est saisi de sa main pour l’entrainer dans un coin sombre du complexe. Le communicateur traditionnel a profité de l’occasion pour entretenir des rapports sexuels forcés avec le mineur. Il le relâche ensuite et profère des menaces en cas de dénonciation. »



De retour chez lui, M. D. se confiera à ses parents, qui portent plainte à la police avant de conduire leur enfant à l’hôpital pour un examen médical. En attendant les résultats, le mis en cause a été cueilli avant hier et placé en garde à vue. M. Mb., 60 ans, est un habitué des faits, souligne les Echos.



La source rapporte qu’une délégation de communicateurs traditionnels, au chevet de leur collègue, s’est rendue au commissariat d’arrondissement de Pikine hier.