Pikine: violent incendie à ‘’Paak Lambaye’’ Un violent incendie s’est déclaré, hier nuit, vers 2 h du matin à ‘’Paak Lambaye’’, à l’entrée de Pikine. Le feu est parti d’un entrepôt de bois et a embrasé plusieurs ateliers de menuiserie, selon la RFM. Des habitants d’un immeuble à 3 étages qui était près de l’entrepôt, ont pu être sauvés assez vite par les sapeurs-pompiers qui n’ont pu venir à bout de l’incendie que vers 5 h du matin. L’accès difficile, l’encombrement et l’absence de bouche d’incendie sur les lieux, ont toutefois aggravé l’incendie selon les sapeurs-pompiers. Des dégâts matériels importants sont à déplorer. Une enquête a été ouverte.

Vendredi 24 Janvier 2020 à 08:15



