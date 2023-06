Pillage du magasin Auchan à la cité Soprim : Un footballeur arrêté

Les arrestations se poursuivent après les scènes de violences suite au verdict du procès « Sweet beauté ». I. S. Diankha, un footballeur âgé de 22 ans, croupit actuellement en prison pour participation à une manifestation non déclarée, troubles à l’ordre public, vandalisme et pillage. Le mis en cause est soupçonné d’avoir participé au pillage, le 1er juin dernier, du magasin Auchan de la cité Soprim.



Selon des sources de L'As, le jeune Diankha a été interpellé par les limiers de la police des Parcelles assainies, à l’Unité 11. Les hommes du Commissaire Kébé disent avoir reçu des informations sur les actes de Diankha lors des émeutes du 1er juin. C’est ainsi qu’ils ont effectué une descente chez lui pour l’interpeller.



Toutefois, le susnommé a nié toute implication sur le saccage du magasin Auchan, même s’il reconnaît avoir été présent aux alentours du grand lieu de commerce par curiosité. Ce qui n’a pas rassuré les limiers, qui l'ont placé en garde-à-vue, avant de le déférer au parquet.