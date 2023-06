Piques et réplique : La jeunesse de Taxawu Senegaal répond à Yewwi Askan Wi qui menace d’exclure Khalifa Sall emedia.sn-Dans un communiqué largement repris par la presse, hier, la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi menace d’exclure Khalifa Ababacar Sall après sa participation au dialogue national. C’est sur ces entrefaites que la jeunesse de Taxawu Sénégal a sorti un communiqué pour répliquer.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023

« C’est avec émoi et stupéfaction que nous, Jeunesse de Taxawu Senegaal, avons miré le communiqué inopportun et inélégant servi par certains membres de la coalition YAW qui, depuis peu, nous habituent à ces simulacres au nom de la conférence des leaders, sans concertation ni consensus.



Pour rappel, Taxawu Senegaal assume en toute responsabilité sa participation au dialogue qui s’inscrit en droite ligne avec sa tradition politique. Compte tenu de l’analyse factuelle de la gravité de l’heure, l’option du dialogue par personne interposée est élaguée en lieu et place d’une confrontation à visage découvert au vu et au su du peuple sénégalais », indique le communiqué.



Avant de poursuivre : « force est de constater qu’un groupe d’opportunistes politiques en quête de légitimité et dans une guerre de positionnement, espère la mort politique d’un potentiel candidat à la présidentielle pour quémander son électorat. Fort heureusement Taxawu Sénégal né d’une lutte contre l’injustice n’est nullement dans des compromis encore moins des compromissions et reste la plus vieille formation politique dans cette opposition dite radicale ».



Pour finir, ils ont porté à la connaissance de l’opinion les points qui sous-tendent leur participation à ce dialogue : non au 3eme mandat, la participation de tous, le parrainage, la libération des détenus politiques.



« Nous tenons à témoin l’opinion publique, mais aussi l’histoire et assumons toutes les conséquences qui découleront de notre posture actuelle. Et comme le disait Frantz Fanon, « chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ». Par conséquent, nous décidons d’être des acteurs constructifs de la destinée de ce pays et demain le peuple appréciera », concluent les jeunes.



