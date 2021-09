Piques et répliques, tweets contre tweets: Abdoul Mbaye, Macky Sall et Ousmane Sonko en mode règlement de comptes Avec des piques et répliques, tweets contre tweets, entre Abdoul Mbaye, Macky Sall et Ousmane Sonko, l'heure est au règlement de comptes via les réseaux sociaux. En se prononçant sur le dernier voyage de Macky Sall aux Usa, l’ancien Premier ministre, Abdou Mbaye, via Twitter, a fait savoir que le président sénégalais ignore sa fonction. Ce dernier, en réponse à Ousmane Sonko, a aussi tweeté pour démonter les propos du leader de Pastef, qui affirmait que Tony Blair est son conseiller occulte.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Le réseau social Twitter a servi de tribune à Abdoul Mbaye, Macky Sall et Ousmane Sonko pour solder des comptes. En effet, en réaction au dernier déplacement de Macky Sall aux États- Unis, son ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, a soutenu que : « Macky Sall est en difficulté avec la compréhension de sa fonction ».



L’ex Pm s’est prononcé sur la rencontre entre le chef de l’État et les militants Apr de la diaspora sénégalaise, qui l’ont accueilli en grande pompe.



En expliquant comment « Macky Sall est en difficulté de comprendre sa fonction de président », l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye note : « Les chefs d’État en visite dans un pays étranger, ont l’habitude d’organiser des rencontres avec leurs ressortissants vivant dans le pays visité. Mais Macky Sall, en difficulté avec la compréhension de sa fonction, rencontre les militants de son parti », a soutenu, Abdoul Mbaye, ci-devant président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), qui se bat pour le départ de Macky Sall du pouvoir.



En attendant sa réplique à cet opposant, Macky Sall a répondu à Ousmane Sonko, qui déclarait via un post, que Tony Blair est devenu son principal conseiller. Dans un tweet sur cet entretien, Macky Sall informe avoir eu un entretien téléphonique avec l’ancien Premier ministre de la Grande Bretagne, Tony Blair.



« Nous avons échangé sur la collaboration conviviale et efficace entre le Sénégal et le Tony Blair Institute, dans les domaines de la santé, de l’agriculture, des Tic et de l’énergie », a expliqué le président du Sénégal.



Pour rappel, s’agissant de Tony Blair, Ousmane Sonko soutenait qu’il est le principal conseiller de Macky Sall et, est l’instigateur de la loi contre le terrorisme. À défaut de débat public télévisé, ces dirigeants de partis passent par les réseaux sociaux pour régler leurs comptes.















Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos