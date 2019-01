Piratage bancaire : la SC intercepte le PGD du groupe Nabi et le DG de Sococerl Sarl

Selon les information du quotidien "Libération", le PDG du groupe Nabi, Taboulé Sylla, a été arrêté par la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale, dans le cadre d’une rocambolesque affaire d’association de malfaiteurs, d’usage de faux et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 634 millions de FCfa.



Il est tombé en même temps que le directeur général de Sococerl Sarl, Mouhamadou Moustapha Fall qui, après une première audition, avait ‘’tué’’ sa belle-mère pour espérer se fondre dans la nature avant d’être cueilli à Niakourab. A la faveur d’un retour de parquet, c’est aujourd’hui qu’ils seront édifiés sur leur sort alors que le ministère public a d’ores et déjà ouvert une information judiciaire et réclamé le mandat de dépôt contre les deux mis en cause présumés.

