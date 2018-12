Piratage des postes du ministère français de la Défense: Dakar au cœur de l’enquête

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 08:29 | | 1 commentaire(s)|

Selon Libération, le parquet général du Tribunal de Grande instance de Dakar a été saisi par les autorités françaises, pour l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire.



Il s’agit d’après le journal d’une commission rogatoire délivrée par le juge Joulin, du tribunal de Versailles, laquelle enquête sur une affaire d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé des données, avec des manœuvres frauduleuses au préjudicie du ministère française de la défense.



En clair, des escrocs ont pu pirater les boîtes vocales de postes internes puis à l’aide de scripts, ont envoyé des appels en Macédoine et au Sénégal.



Le journal signale que rien que pour le Sénégal, plus de 900 appels ont été identifiés avec le préjudice qui se chiffre à plusieurs milliers d’euros. Les investigations ouvertes au Sénégal devraient permettre de savoir sur cette affaire de portage au Pabx.



Private automatic Branch échange ( Pabx) ou autocommutateur téléphonique privé, est un système permettant de relier des postes téléphoniques d’un établissement (lignes internes avec un réseau téléphonique public ( lignes externes). Les Pabx fonctionnent comme un serveur informatique sur le système d’exploitation connus avec une application de téléphonie en plus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos