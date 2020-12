Piratage entre mars 2019 et décembre 2020: Ecobank délestée de 681,7 millions F CFA Ecobank fait face à des clients indélicats avec le piratage de ses données et évidemment de ses sous. 681,7 millions F CFA ont été volés dans la structure en un an.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020

Libération révèle que le vol de cette année n'est une première pour Ecobank. En mars 2019, un étudiant avait réussi son coup en s'emparant frauduleusement de 323 millions F CFA. C'est après la disparition de l'argent que l'élève a été arrêté.



En ce mois de décembre 2020, la banque a été délestée de 358, 7 millions F CFA par un trio dont l'un vit au Portugal. Manque de pot, le Co-fondateur de "Dakar direct" et patron de "Pacha production", Pape Djibril Kébé, écroué ce vendredi, est au coeur du dernier coup.



Son complice qui attendait devant la banque, sentant le coup foiré, a pris la poudre d'escampette, tandis que le cerveau, Abdou "fresh", crèche au Portugal.



