Pirogue échouée sur la Corniche : Pape Dièye Kâ et son ami Moussa Diop, libres

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 19:10 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire de la pirogue qui a échoué au mois d’août dernier sur la plage de la porte du Millénaire, refait surface. D’après L’Enquête, l’affaire a été jugée hier jeudi par le tribunal correctionnel.



Le présumé cerveau Pape Dièye Kâ et son ami Moussa Diop, ont été condamnés à 6 mois ferme. Mais, ils retrouvent la liberté en même temps que leurs deux co-accusés relaxés.

















Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos