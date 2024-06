Place bancaire de Dakar : Bsic Sénégal célèbre ses 20 ans de présence dans le pays

« Engagée à vos côtés depuis 20 ans, Bsic Sénégal s’est affirmée comme un acteur clé du développement économique. Sa volonté est de soutenir tous les acteurs qui entreprennent à petite ou grande échelle sur l’ensemble du territoire et au cœur de la région », lit-on dans le communiqué transmis au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).



« Appuyant son développement sur la loyauté, la confidentialité, la responsabilité, l’excellence et l’engagement, Bsic Sénégal continue à enrichir ses offres et services bancaires afin de rester à jour avec l’évolution mondiale tout en investissant dans le capital humain.



Pour cela, dans chacune de nos agences, les hommes et les femmes de Bsic Sénégal s’engagent pour vous aider à concrétiser vos ambitions », ajoute la banque.

Adou FAYE