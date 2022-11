Placé en garde à vue: Ce qui est reproché à Pape Alé Niang

Arrêté ce dimanche par les éléments de la Sûreté urbaine (Su) du Commissariat central de Dakar, Pape Alé Niang est finalement placé en position de garde à vue. Selon un de ses avocats, Me Ciré Cledor Ly, le journaliste est poursuivi pour "appel à la subversion ; recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelles. Publication de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale".

Ce, suite à son live sur Facebook jeudi dernier déclarant avoir détenu "un rapport ultra confidentiel" de la Gendarmerie, dans l'affaire Sweet beauté.



La robe noire dénonce "une tentative de musellement" de son client, qui devra passer la nuit dans les locaux du Commissariat central de Dakar.