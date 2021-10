Placé sous mandat pour diffusions de fausses nouvelles : Guy Marius Sagna conduit à la MAC de Sébikotane

Guy Marius Sagna, le coordonnateur de Frapp France Dégage a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles.



L’information révélée par Dakaractu et obtenue via son avocat indiquait en outre que Guy Marius Sagna sera jugé ce jeudi en flagrants délits au palais de justice de Dakar.



Il a été conduit pour le moment à la maison d’arrêt et de correction de Sébikotane. Il y séjournera jusqu’au jour de son procès. Il est reproché à l’activiste une publication ce jeudi 30 Septembre intitulée « La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d'Honneur et Patrie ».

