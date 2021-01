Placée sous contrôle judiciaire: Aïssatou Seydi à peine libérée s’est rendue chez son ex-mari pour traiter sa famille de tous les noms d’oiseaux

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-femme de Mamadou Diop de l'Institut supérieur d'Entrepreneurship et de Gestion (ISEG) a du cran. Après avoir bénéficié d’une liberté provisoire et placée sous contrôle judiciaire, le temps que le juge du 8e cabinet du Tribunal de Grande instance de Dakar termine son enquête dans ce qui l’oppose à son ex-mari. Aussitôt sortie, elle s’est rendue directement dans la demeure familiale de son ex-mari pour régler des comptes.



Trouvant une opportunité à ne pas rater, elle a abreuvé d’injures et d’insanités à toute la famille de son ex. Surtout, la mère de Diop Iseg qui a recu une forte dose d’invectives.



D’après les audios en possession, elle manifeste un réel désir d’en découdre avec cette famille. Puisqu’elle les a traités de tous les noms d’oiseaux.



A retenir cette affaire risque de connaître d’autres orientations. Tellement, la haine exprimée par cette dame, accusée d’avoir dilapidé des montants importants et saisi des papiers immobiliers, semble immense.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos