Placés sous mandat de dépôt / Pour leur défense: Le Juge colle deux avocats au fils du Ministre Mbaye Ndiaye et son acolyte

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:38

Le fils de Mbaye Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt, ce mardi, par le Doyen des juges de Thiès. Le magistrat-instructeur a retenu trois charges contre Cheikh Issa Ndiaye et son acolyte, Abdoulaye Faye.



D’après‘’SourceA’’, ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de falsification et de fabrication de billets de banque et tentative de mise en circulation de faux billets de banque.



Ainsi, le Doyen des juges, vu que les inculpés se sont présentés devant lui sans avocats, a décidé d’en commettre deux d’office, pour les défendre. Même si Cheikh Issa Ndiaye et Abdoulaye Faye n’ont pas sollicité les services de robes noires. C’est ce que lui recommande la loi.



