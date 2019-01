Placés sous mandat de dépôt : les jeunes khalifistes retrouvent Khalifa Sall à Rebeuss

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 10:09



Deux des jeunes khalifistes proches de Barthélémy Dias, accusés d’avoir planifié et mis en exécution le sabotage d’un meeting de l’Apr (pouvoir) et le saccage des bus Dakar Dem Dikk, ont passé la nuit d’hier à la Maison d’arrêt de Rebeuss.



Pape Konaré, Arona Sall ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges d'instruction. Ce dernier a retenu contre eux l’infraction d’association de malfaiteurs, actions diverses, destruction volontaire de biens publics, vol en réunion, coup et blessures volontaires avec incapacité temporaire de 60 jours.



L’un des mis en cause Habib Mboup dont le père est décédé lors de sa garde-à-vue, a recouvré la liberté.



















