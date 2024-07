Plage Anse Bernard de Dakar : Le PM Ousmane Sonko veut ”un plan d’aménagement d’urgence” Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a demandé, dimanche, ‘’un plan d’aménagement d’urgence” du littoral, à hauteur de la plage Anse Bernard, pour rendre cette partie du Domaine public maritime (DPM) de Dakar, plus attrayante. "APS"

‘’ Nous n’allons pas laisser des personnes s’accaparer de ce lieu (plage d’Anse Bernard) du domaine public maritime. Nous allons à cet effet, aménager ce site dans le cadre d’un programme d’urgence, pour le rendre plus accueillant pour le public ’’, a-t-il dit, lors d’une visite effectuée à la plage Anse Bernard, située sur le littoral de la commune de Dakar Plateau.



‘’ Je demande au ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales, et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, ici présent, de me proposer, un plan d’aménagement d’urgence de ce site du domaine public maritime (DPM) ’’, a-t-il lancé.



Il a indiqué que la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) dans la région de Dakar, a découvert récemment, que cette partie du littoral a été morcelée et attribuée à quelques individus.



” Nous avons dans le cadre des travaux de cette commission, découvert que ce site a été morcelé et vendu, en novembre 2023. Certains des bénéficiaires ont eu 5 000 mètres carrés de parcelles, 3 000 ou 2 500 mètres carrés pour d’autres, alors que cette partie relève du domaine public maritime ’’, a-t-il déploré, ajoutant qu’on ne peut pas se permettre, de morceler le DPM, un espace auquel tous les Sénégalais doivent pouvoir accéder, sans encombre et librement.



Il a rappelé que le gouvernement est dans un combat pour restituer aux Sénégalais, leurs biens naturels. ‘’ Nous appelons donc les populations, les jeunes en particulier, à porter ce combat et à faire preuve de patience ’’, a-t-il lancé.



Le Premier ministre a indiqué que les résultats des travaux de ladite commission seront présentés aux Sénégalais, dans les prochains jours. ‘’ Au-delà du domaine public maritime, nous allons résoudre les nombreux litiges fonciers, dans le monde rural comme urbain ’’, a-t-il promis.



Il a en outre appelé les Sénégalais, à ne pas se faire justice eux-mêmes, mais à saisir les services compétents. ‘’ Nous sommes à l’écoute de tout le monde, pour régler leurs problèmes ’’, a-t-il assuré.



