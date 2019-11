Plage Bceao: On sait de quoi Khady Faye est morte (autopsie) Agée entre 25 et 30 ans, Khady Faye, retrouvée mercredi dernier à la place de Bceao, est morte par noyade. C'est ce que révèlent finalement les résultats de l'autopsie faite à l'hôpital Aristide Le Dantec.



En fait, au début de cette affaire, la famille de la victime parlait de disparition mystérieuse. Mieux, elle croyait à la thèse du meurtre. Car, selon des proches, Khady Faye qui était mariée, n'avait pas l'habitude d'aller à la place pour se baigner.



"Le jour des faits, vers les coups de 19 heures, j’étais à la Foire pour renouveler mon permis de conduire. Aussitôt, ma sœur m’a appelé pour l’informer du décès de ma nièce Khady Faye. J’ai demandé les circonstances de sa mort mais les explications n'étaient pas très claires", a d'emblée soutenu Ismaëla Diouf. Avant de poursuivre: "Elle m'a dit que les sapeurs-pompiers ont emmené le corps sans vie trouvé au domicile conjugal de la défunte sis au Scat Urbam. Ceci, avant de le déposer à l’hôpital".



Une bataille évitée de justesse entre les belles-familles



Ce qui paraissait "suspect" pour les parents de Khady Faye. Sur ce, ses tantes sont allées à la maison mortuaire pour, disent-elles, présenter leurs condoléances, à la belle-famille. Également demander les documents laissés sur place par les sapeurs-pompiers. Contre toute attente, on leur signale l'absence du mari de la défunte qui serait en voyage. " On n'a jamais été informés de ce périple", confie l'une d'elles.

Il s'en est suivi des échanges de propos aigres-doux. "La situation a dégénéré et une altercation a été évitée de justesse", a indiqué Ismaëla Diouf.

Le lendemain, ce dernier est parti à la gendarmerie de la Foire pour prendre les réquisitions aux fins de l’autopsie. " Le gendarme avec qui on m'a mis en rapport m'a montré des photos prises après le repêchage du corps.



Il a aussi précisé que Khady Faye est décédée au cours de son évacuation à un établissement sanitaire. Raison pour laquelle les sapeurs-pompiers sont venus chez la belle-famille pour les avertir du dépôt du corps à l'hôpital", a fait savoir l'oncle de la victime. Tout en ajoutant qu'on lui a confirmé que l'époux de la victime est bel et bien en voyage et ce, depuis deux semaines.



Mère d'un enfant, Khady Faye a été finalement inhumée au cimetière de Yoff.











