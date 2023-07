Plage Corniche Ouest: Un enfant de 5 ans meurt noyé

Un drame s’est produit à la plage de Koussoum, située sur la Corniche Ouest de Dakar. Un enfant âgé seulement de cinq (5) ans a perdu la vie par noyade à ladite plage. Le constat est que juillet et août sont des mois caniculaires où les noyades se multiplient, notamment chez les jeunes de la région de Dakar, la capitale sénégalaise, qui foncent vers la mer pour se rafraîchir.



Selon des informations de "Rewmi", l’incident s’est déroulé sous les yeux du père de la victime, impuissant face à la situation. Autrement, Dakar ne devrait pas manquer de lieux de baignade sûrs. Pour autant, sur les six premiers mois de l’année 2021, et plus encore en juin, 48 personnes âgées en majorité de 17 à 25 ans, sont mortes noyées.



A la même époque de 2020, le bilan était de 44 morts. Au niveau national, les décès par noyade se comptent par centaines au fil des ans : 279 en 2018, 250 en 2019 et 224 en 2020.



Pour rappel le corps sans vie de la victime a été retrouvé le lendemain du drame, par des pêcheurs.