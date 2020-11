Plage de Soumbèdioune : Encore un corps en état de putréfaction récupéré puis enterré sur place Après la plage de Hamo 5 à Guédiawaye, le vendredi dernier, c’est au tour de Soumbédioune de repêcher un corps d’un jeune homme. L’état de décomposition très avancée a poussé les personnes à assister les sapeurs pompiers qui l’ont enterré sur place, rapporte le quotidien « Tribune ».

Encore un corps en état de putréfaction. La mer continue de se débarrasser des corps étrangers. Après une découverte macabre à la plage de Hamo 5 dans la commune de Guédiawaye, le vendredi dernier, c’est Soumbèdioune qui a pris le relais. En début de soirée d’avant-hier, les pêcheurs ainsi que les habitants de cette localité ont découvert un corps sans vie et en état de putréfaction a été repêché.



Selon des témoins interrogés par la Sen Tv, il s'agirait du corps d'un des centaines de migrants qui continuent d'échouer sur les côtes sénégalaises, après les naufrages enregistrés ces dernières semaines.



Les éléments des sapeurs-pompiers, appuyés par les pêcheurs, ont eu à sortir la dépouille. Devant l'impossibilité d'identifier le corps, du fait de son état de décomposition avancée, il a finalement été inhumé dans les cimetières à proximité, après l'intervention des sapeurs-pompiers. On le voit donc, ces deux dernières semaines ont été macabres.



Il ne se passait pas un jour sans que la presse ne dévoile une pirogue remplie de migrants clandestins qui échoue dans l’atlantique. Le nombre de jeunes morts en mer reste une équation à mille inconnues. Des centaines de jeunes ont laissé leur vie dans l’océan.



