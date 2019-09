Plage de Yoff: Une soirée d'anniversaire entre amis vire au drame Une fête d’anniversaire d’une copine entre jeunes à la plage de Yoff virage a viré à un meurtre. Ayant eu la gorge tranchée avec un tesson de bouteille, Mamadou Samb, un des jeunes fêtards, est passé de vie à trépas. Les faits remontent à plus de 5 ans et se sont passés dans un bar à la plage de Yoff virage. Pour répondre de ce meurtre, Racine Fall a comparu hier devant la chambre criminelle pour assassinat et détention d'arme blanche. Il risque la prison à vie.

"La victime m'a empoigné et m'a menacé, son compagnon m'a frappé. Ils ont pris un couteau chez le vendeur de poisson grillé, j'ai pris la fuite pour me sauver en me réfugiant dans une station d’essence", a expliqué l'accusé. Et de poursuivre: "Je buvais chaque jour de l'alcool. A la gendarmerie, je n'étais pas conscient".



A en croire Hamsata Abdou Fall, un des témoins, lorsque la victime était tuée, "j’étais à l’intérieur, j’ai entendu une bagarre à l’extérieur du bar, j’ai vu Racine Fall fuir, poursuivi par un groupe de jeunes. Je ne sais pas quand on l’a poignardé. Je l’ai juste vu fuir pour se sauver».





Ivre, Racine Fall poignarde Mamadou Samb



Pour le témoin Thiaba Cissé, domiciliée à Yoff, celui qu’on a poignardé a couru jusqu’au bas d’un escalier avant de s’écrouler. «C’était un jour de match du Sénégal, la plage n’était pas bien fréquentée. C’est au moment où, je lavais mes ustensiles que j’ai entendu un bruit de verre cassé venant des rochers. J’ai entendu des cris d’un homme appelant au secours et venant de la terrasse. En fait, l’homme avait été poignardé» relate la vendeuse de poissons.



Après son acte, Racine Fall a pris la fuite. Malgré les contradictions dans les déclarations des témoins, le maître des poursuites parle de faits constants dans cette affaire. A l’en croire, la victime a empoigné l’accusé et a donné deux coups de tête à son ami. Lequel a répliqué en lui portant un coup mortel à la gorge. Il a été poursuivi et trouvé avec une arme blanche après son forfait.



D’après le procureur, en partant, il avait le dessein d’ôter la vie à Mamadou Samb avec cette circonstance aggravante qu’est la préméditation. Il y a une circonstance aggravante et la volonté de donner la mort. Pour la répression, le ministère public a requis une peine de travaux forcés à perpétuité contre le maçon Racine Fall.



Le conseil de la défense demande la requalification des faits en coups mortels puisque son client était en état d’ébriété et ne pouvait pas savoir ce qu’il faisait. L’affaire a été mise en délibéré pour le 2 octobre prochain











