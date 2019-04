Plainte - Tapha Aw libéré : Son père contre-attaque pour réclamer justice

La famille Aw a déposé une plainte au niveau de la gendarmerie de Keur Massar pour destruction de biens appartenant à autrui et fausses accusations. D'après la source, Tapha Aw,accusé d’avoir assassiné la victime Bakary Diédhiou a recouvré la liberté après que le véritable coupable, nommé Djibril Diop, accompagné de son pater, s’est livré à la gendarmerie.



Ainsi, Tapha Aw, tailleur de profession a perdu la somme de 250 000 F Cfa, sans compter les dégâts matériels, lorsque des jeunes ont saccagé sa maison et son atelier de couture. Et, pour l’instant, la famille manifeste sa réelle satisfaction après avoir appris l’innocence de leur fils.



D’après le père de Tapha, son fils ne s’était même pas approché de la foule lors de l’assassinat du jeune Diédhiou.









