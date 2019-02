Plainte: Wade réclame 5 milliards à Cheikh Amar

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 10:08 | | 1 commentaire(s)|

L'ancien président Abdoulaye Wade a porté plainte contre celui que d'aucuns considéraient, quand il était au pouvoir, comme son chouchou, en l'occurrence Cheikh Amar de Tse. Selon Libération qui donne l'information, le pape du Sopi lui réclame une dette de 5 milliards. Wade, qui en fait la révélation, hier, lors du Comité directeur du Pds, affirme lui avoir prêté d'abord 500 millions pour développer la mine de phosphate de Matam. Wade accuse aussi Cheikh Amar de se servir de cet argent pour financer Macky Sall.



L'homme d'affaires dément avoir reçu l'argent de Wade et se dit surpris par la sommation et la plainte qu'il aurait reçus après plusieurs appels de fonds communiqués par divers canaux. Le journal indique que Wade a été débouté par le tribunal correctionnel de Dakar, au motif qu'il n'a pas fourni un seul document prouvant ce prêt de 5 milliards. Wade, qui n'a pas lâché l'affaire, est revenu à la charge pour traduire Cheikh Amar devant le tribunal civil et réclamer une hypothèque sur sa Cité Tre.















seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos