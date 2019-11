Plainte contre Samba Niang : BaÏdy Agne se désiste BaÏdy Agne, a décidé de retirer sa plainte contre le golfeur sénégalais, Samba Niang. Le président de la fédé de golf évoque les "nombreuses médiations’’ de membres de sa famille, de la famille du golfeur et d’autres sénégalais, selon seneweb. Samba Niang avait été arrêté mercredi dernier en pleine séance d’entraînement pour injures et diffamation, par la gendarmerie et conduit à Rebeus.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 07:00



