Plainte contre Serigne Bass Abdou Khadre - Ses nervis ont attaqué le journaliste El Modou Guèye, selon... Le journaliste El Modou Gueye affirme que des nervis en provenance du domicile de Serigne Bass Abdou Khadre sont venus nuitamment chez lui pour l’attaquer, peut-on lire sur sa page Facebook. Tout est parti du recadrage qu'il a fait à Serigne Bass Abdou Khadre qui avait "lapidé" en public Lansana Gagny Sakho.

Huit individus ont été arrêtes dans cette affaire d’attaque, selon le journaliste qui s’est fendu d’un second post après le premier portant sur les fonts baptismaux l’attaque en question.

Dans la foulée, M. Gueye a annoncé une plainte à la fois pour “violation à domicile et tentative d’agression“.





