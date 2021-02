Plainte contre Sonko: Me Abdou Dialy Kane engagé pour défendre Adji Sarr

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 11:01

Tout comme le leader du parti "Pastef les patriotes" Ousmane Sonko qui a commis les ténors du barreau, Adji Sarr également prépare sa défense.



D'après "Les Echos", Me Abdou Dialy Kane a été commis pour défendre, la masseuse de "Sweet Beauty" qui a porté plainte à la Section de recherches, vendredi dernier, contre Ousmane Sonko, pour "viols répétitifs et menaces de mort".



A noter que l'avocat Me El Hadji Diouf s'est proposé pour défendre la plaignante Adi Sarr.

