Plainte de la Côte d'Ivoire: La Caf fait marche arrière dans le dossier de la Can 2019

La plaine brandie et déposée par la fédération ivoirienne de Football (Fif) au Tribunal arbitral du Sport (TAS) semble faire ses effets. Avant même qu’elle ne soit examinée, la Confédération africaine de Football (CAF) met la pédale douce dans le dossier d’attribution de la CAN 2021.



La FIF a, en effet, eu confirmation que la décision d’attribuer l’organisation de la CAN 2021, initialement dévolue à la Côte d’Ivoire puis promise au Cameroun dépossédé de l’édition 2019, n’est pas encore entérinée.



Toutefois, l’instance dirigeante du football africain avoue avoir "proposé" aux fédéraux ivoiriens d’accepter de décaler d’un rang, en prenant l’organisation de la compétition en 2023, mais note qu’elle ne l’y obligerait pas. Une façon d’appeler à ce que le linge sale se lave au Comité exécutif, sans plainte au TAS.



emedia.sn



