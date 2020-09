Plainte de la famille d’Abdoulaye Baldé tué en Libye

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 10:32

La famille d’Abdoulaye Baldé, ce compatriote assassiné en Libye, a décidé hier de porter l’affaire devant les juridictions. Face à la presse hier, Bamba Boiro a annoncé une plainte contre le ministre des Affaires Étrangères, le Secrétaire d’État Chargé des Sénégalais de l’Extérieur et l’État du Sénégal pour non-assistance à un Sénégalais en difficulté à l’extérieur et négligence de la diplomatie.



La plainte écrit L'A, sera déposée la semaine prochaine. Après l’assassinat d’Abdoulaye Baldé, la famille n’a pas bénéficié du soutien de l’ambassade du Sénégal pour l’ouverture d’une enquête afin que le bourreau de notre compatriote soit arrêté. Après l’autopsie, la famille Baldé été obligé d’inhumer Abdoulaye sur place.

