Plainte déposée en 2018 pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption d’agents publics étrangers contre des membres de l’entourage du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|





Un autre aspect de la corruption gouvernementale qui affecte les droits de l'homme à Djibouti est l'irresponsabilité fiscale. Stationnée dans l'un des ports maritimes les plus idéaux d'Afrique, l'économie de Djibouti devrait être suffisante pour répondre aux besoins du pays. Selon le président Guelleh, le gouvernement reçoit 40 millions de dollars de bénéfices de son port. Ce qui est choquant dans cette déclaration, c'est que ce financement n'apparaît pas dans les dossiers officiels du budget national de Djibouti. Cela a amené les citoyens, ainsi que les donateurs d'aide internationale, à se demander comment Djibouti utilise ses fonds si la majorité de Djibouti vit encore dans la pauvreté. La corruption dans le gouvernement djiboutien est un problème bien connu au niveau international, mais aucun fonctionnaire de haut niveau n'a été puni pour ses crimes.



Cela a amené les citoyens, ainsi que les donateurs d'aide internationale, à se demander comment Djibouti utilise ses fonds si la majorité de Djibouti vit encore dans la pauvreté. La corruption dans le gouvernement djiboutien est un problème bien connu au niveau international, mais aucun fonctionnaire de haut niveau n'a été puni pour ses crimes.



Il n'existe aucun média indépendant à Djibouti. Afin que l'UMP puisse promouvoir la propagande gouvernementale et empêcher la formation d'autres partis politiques, le parti a adopté plusieurs méthodes pour réduire les forces opposées, telles que l'enlèvement de journalistes, la menace de journalistes d'autres pays et le silence des militants des droits de l'homme pour promouvoir des idées qui ne correspondaient pas aux idéaux gouvernementaux. Sans la présence des médias pour partager leur sort, les citoyens les plus vulnérables de Djibouti se retrouvent sans voix.



Malgré la présence d'une législation qui protège les femmes contre le viol, la violence domestique et les mutilations génitales féminines, de nombreuses femmes vivant à Djibouti souffrent encore de ces horribles violations. La loi djiboutienne condamne les violeurs à jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, mais n'inclut pas le viol conjugal. Parmi les viols qui se produisent à Djibouti, beaucoup finissent par ne pas être signalés parce que de nombreuses femmes sont conscientes du système judiciaire instable qui néglige ces crimes.



La violence domestique suit une tendance similaire en ce sens qu'elle est courante dans de nombreux ménages djiboutiens, mais ne fait pas l'objet d'un suivi par la loi. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, plus de 78 % des filles et des femmes de Djibouti âgées de 15 à 49 ans ont été



Si l'on veut un jour améliorer les droits de l'homme à Djibouti, le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour faire respecter sa législation. La constitution djiboutienne accorde des droits politiques complets à ses citoyens, mais beaucoup souffrent du manque d'initiatives prises par les forces de l'ordre pour les protéger. Au lieu de simplement tolérer, ou pire, d'ignorer la corruption endémique au sein du gouvernement djiboutien, les programmes d'aide internationale doivent mettre en lumière comment et où Djibouti dépense son budget.



Une plainte a été déposé en 2018 pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption d’agents publics étrangers contre des membres de l’entourage du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans. En 2019, un tribunal international basé à Londres a condamné Djibouti à verser 385 millions de dollars d'indemnisation pour rupture de contrat portuaire.





Originale publie dans Borgen Project , auteur: Kaitlin Hocker

https://www.borgenmagazine.com/corruption-violates-human-rights-in-djibouti Bon nombre des problèmes liés aux droits de l'homme à Djibouti sont enracinés dans son gouvernement corrompu. Étant donné que le gouvernement est entièrement contrôlé par un seul parti (l'Union pour la majorité présidentielle), les droits des citoyens sont presque inexistants en raison du manque de diversité politique. Les citoyens qui ne sont ouvertement pas d'accord avec la législation adoptée par le parti sont harcelés, arrêtés ou même torturés Un autre aspect de la corruption gouvernementale qui affecte les droits de l'homme à Djibouti est l'irresponsabilité fiscale. Stationnée dans l'un des ports maritimes les plus idéaux d'Afrique, l'économie de Djibouti devrait être suffisante pour répondre aux besoins du pays. Selon le président Guelleh, le gouvernement reçoit 40 millions de dollars de bénéfices de son port. Ce qui est choquant dans cette déclaration, c'est que ce financement n'apparaît pas dans les dossiers officiels du budget national de Djibouti. Cela a amené les citoyens, ainsi que les donateurs d'aide internationale, à se demander comment Djibouti utilise ses fonds si la majorité de Djibouti vit encore dans la pauvreté. La corruption dans le gouvernement djiboutien est un problème bien connu au niveau international, mais aucun fonctionnaire de haut niveau n'a été puni pour ses crimes.Cela a amené les citoyens, ainsi que les donateurs d'aide internationale, à se demander comment Djibouti utilise ses fonds si la majorité de Djibouti vit encore dans la pauvreté. La corruption dans le gouvernement djiboutien est un problème bien connu au niveau international, mais aucun fonctionnaire de haut niveau n'a été puni pour ses crimes.Il n'existe aucun média indépendant à Djibouti. Afin que l'UMP puisse promouvoir la propagande gouvernementale et empêcher la formation d'autres partis politiques, le parti a adopté plusieurs méthodes pour réduire les forces opposées, telles que l'enlèvement de journalistes, la menace de journalistes d'autres pays et le silence des militants des droits de l'homme pour promouvoir des idées qui ne correspondaient pas aux idéaux gouvernementaux. Sans la présence des médias pour partager leur sort, les citoyens les plus vulnérables de Djibouti se retrouvent sans voix.Malgré la présence d'une législation qui protège les femmes contre le viol, la violence domestique et les mutilations génitales féminines, de nombreuses femmes vivant à Djibouti souffrent encore de ces horribles violations. La loi djiboutienne condamne les violeurs à jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, mais n'inclut pas le viol conjugal. Parmi les viols qui se produisent à Djibouti, beaucoup finissent par ne pas être signalés parce que de nombreuses femmes sont conscientes du système judiciaire instable qui néglige ces crimes.La violence domestique suit une tendance similaire en ce sens qu'elle est courante dans de nombreux ménages djiboutiens, mais ne fait pas l'objet d'un suivi par la loi. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, plus de 78 % des filles et des femmes de Djibouti âgées de 15 à 49 ans ont été soumises à cette pratique , selon une enquête du ministère de la Santé de 2012. Bien que les médias minimaux parrainés par le gouvernement aient encouragé l'éducation pour mettre fin à cette pratique, c'est toujours un problème répandu pour les femmes.Si l'on veut un jour améliorer les droits de l'homme à Djibouti, le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour faire respecter sa législation. La constitution djiboutienne accorde des droits politiques complets à ses citoyens, mais beaucoup souffrent du manque d'initiatives prises par les forces de l'ordre pour les protéger. Au lieu de simplement tolérer, ou pire, d'ignorer la corruption endémique au sein du gouvernement djiboutien, les programmes d'aide internationale doivent mettre en lumière comment et où Djibouti dépense son budget.Une plainte a été déposé en 2018 pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption d’agents publics étrangers contre des membres de l’entourage du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 22 ans. En 2019, un tribunal international basé à Londres a condamné Djibouti à verser 385 millions de dollars d'indemnisation pour rupture de contrat portuaire.





Source : Depuis 2017, les violations des droits de l'homme à Djibouti sont une préoccupation alarmante à l'intérieur de ses frontières et à l'étranger. Ils se sont intensifiés au point que les nations environnantes déterminent si le gouvernement djiboutien a commis ou non des crimes contre l'humanité. Les cas les plus visibles de ces violations sont mis en évidence par le gouvernement corrompu de Djibouti, l'absence de liberté de la presse.Source : https://www.lejecos.com/Plainte-deposee-en-2018-po...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos