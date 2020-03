Plainte pour diffamation : Pape Alé Niang, Mody Niang et Cheikhou Oumar Hann à la barre aujourd’hui Le procès en diffamation opposant l’ancien directeur du Coud, Cheikhou Oumar Hann, qui a servi une citation directe à l’auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’, Pape Alé Niang et Mody Niang, qui a préfacé le livre, s’ouvre ce mardi au tribunal de Dakar.

Mardi 10 Mars 2020

Madame Nafi Ngom Keïta était également visée par la même plainte, mais elle protégée, en tant qu’IGE et en tant qu’ancienne présidente de l’Onac, par plusieurs dispositions de la loi. L’audience de ce matin ne devrait pas ouvrir les plaidoiries, mais simplement le paiement de la consignation aux impôts et domaines pour permettre au procès de démarrer.

Cheikhou Oumar Hann a servi sa plainte le 11 février dernier et Pape Alé Niang qui avait 10 jours, à partir de cette date pour apporter les preuves de ces accusations se serait acquitté de cette démarche. L’actuel ministre de l’Enseignement supérieur réclame 10 milliards au journaliste pour laver son honneur.



