Plainte pour diffamation et injures : Deux journalistes de "L'As" convoqués à la Dic Le Directeur de publication du journal "L'As", Amadou Bâ et Hawa Bousso, rédacteur en chef, sont convoqués à la Dic, cet après-midi. C’est le patron du journal lui-même qui l’annonce sur sa page Facebook. « Enfin la convocation est tombée. Amadou Bâ et Hawa Bousso convoqués à la Dic à 16 heures. Nous venons de recevoir la convocation a l'instant», écrit-il. L'homme d'affaires Serigne Mboup poursuit le journal pour diffamation et injures, alors qu’Amadou Bâ l’accuse à son tour, de l'avoir menacé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|



