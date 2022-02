Plainte pour escroquerie: Lamine Samba condamné à payer 7 millions F CFA à un policier L’affaire opposant l’animateur Lamine Samba à un policier, a été vidée, hier, devant la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le policier B. Niang, qui réclamait ses sous à l’animateur de lutte, a obtenu gain de cause.

Lamine Samba, animateur de lutte, a été condamné à payer au policier la somme de 7 millions F CFA en guise de dommages et intérêts, informe "Le Soleil". Pour la petite histoire, le policier B. Niang avait remis à Lamine Samba des moutons pour vente.



D’après Seneweb, un mois avant la Tabaski, l’animateur s’est rendu à la bergerie pour acheter des moutons qu’il devait revendre. Il avait alors porté son choix sur 80 béliers et les deux parties se sont entendues pour 17 millions FCfa. L. Samba a versé au policier 11 millions FCfa et reste lui devoir 6 millions FCfa.



Mais, depuis plusieurs mois, l’animateur ne parvenait pas à lui verser le reliquat. D’où sa plainte pour escroquerie.



