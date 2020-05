Plainte pour escroquerie: Le prêcheur Iran Ndao convoqué à la Sûreté Urbaine, ce lundi

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mai 2020 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Le célèbre prêcheur de la Sen-Tv, Iran Ndao, visé par une plainte pour escroquerie et abus de confiance, devrait déférer aujourd'hui, à une convocation de la Sûreté urbaine, informe le journal "L'Observateur", qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce lundi.



Le plaignant, qui n'a pas encore été convoqué, le serait dans les prochains jours. Ce dernier reproche au prêcheur d'avoir fait main basse sur des millions récoltés et destinés à payer les frais médicaux d'un de ses proches, malade. Des accusations que dément formellement Iran Ndao.

